Populaire Genkse singer-songwriter lanceert eerste single. “Ik heb de tijd genomen om uit te zoeken wat een échte Wietse-song is”. Lien Vande Kerkhof

11 januari 2020

13u51 2 Genk Van Genk on Stage, AFF tot zowat elk scouts- of chirofeest, er zijn maar weinig Genkse podia waarop Wietse Ghoos de show nog nooit gestolen heeft. Toch brengt de 23-jarige singer-songwriter, die de muziekmicrobe al van kind af aan te pakken heeft, nu pas zijn eerst single uit. “Ik heb de tijd genomen om uit te zoeken wat een échte ‘Wietse-song’ is”, steekt de jonge Genkenaar van wal.

Wietse trad voor het eerst op op een vrij podium in het vijfde leerjaar en kroop vanaf de middelbare school ook zelf in zijn pen. Na een experimentele fase in het Engels maakte hij, een jaar of vier geleden, de switch naar het Nederlands. “Want in mijn moedertaal kan ik mij beter uitdrukken”, legt hij uit. “Naar rijmwoorden en passende klanken zoeken ging in het Engels minder soepel, terwijl ik in het Nederlands écht kan schrijven wat ik voel.”

Ongeremd dromen

Met ‘Klimmen Naar De Maan’ lanceert de muzikant een Poppy nummer, met een vleugje reggaeton en een mix van andere muziekstijlen. “Het nummer heeft een vrolijke sound en is heel dansbaar”, vertelt Wietse. “Waar de tekst over gaat? Dat wanneer je een droom of doel hebt, je er ongeremd voor moet gaan. Je kan dat op verschillende manieren interpreteren: op carrière- en op liefdesvlak. Voor niks gaat de zon op, maar ik geloof wél dat wie ergens moeite voor doet, er stap voor stap zal geraken.”

Hulp van producer

Hoewel de Genkenaar zelf zijn teksten en melodieën verzint, was het de jonge producer Quinten Godts, die de puntjes op de ‘i’ zette. “Ik studeer als muzikant elektronica aan de PXL-hogeschool”, zegt de jongeman die zich vooral toespitst op het maken van elektronische muziek. “Toen Wietse mij anderhalf jaar geleden vroeg om hulp bij het maken van nummers in een nieuwe stijl zijn we meteen aan de slag gegaan met zijn demo. Door de sounds voor mijn rekening te nemen, hebben we elkaar op muzikaal vlak goed leren kennen. Dit is nog maar het begin, er zitten nog enkele nummers in de pijplijn".

En die nummers wil de jonge singer-songwriter, die in 2019 zijn master ‘toegepaste economische wetenschappen’ haalde, tegen de zomer graag ‘showproof’ hebben. Momenteel neemt hij een soort van ‘tussenjaar’ om zich volop op zijn muziek te storten. “Ik werk aan een show van een goed gevuld halfuur waarmee ik binnenkort van podium naar podium kan trekken. Laat die muzikale zomer maar komen", aldus het Limburgse talent.

‘Klimmen Naar De Maan’ is te vinden op Spotify, iTunes, Beatport, Deezer en Youtube. Met dank aan Tom Cuyvers, Zjef MauritZ Cludts en Christophe Cludts.