Pop-upterras opent in Molenvijverpark Emily Nees

15 juli 2020

10u37 1 Genk Onder de noemer ‘Iedereen Terrast’ opent er vandaag een pop-upterras in het Molenvijverpark. Dat wordt beurtelings uitgebaat door verschillende horecazaken. Wie er een glaasje wilt drinken, kan er nog tot 22 september terecht. Let wel, reserveren is verplicht.

Vorige week vrijdag werd het startschot gegeven van ‘Iedereen Terrast’ in het centrum van Genk. Vandaag maakt het Molenvijverpark plaats voor het volgende initiatief. Het gaat om een pop-upterras ter ondersteuning van de Genkse horeca.

“Het Molenvijverpark is en blijft het mooiste stadspark van Limburg”, vindt schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V). “Deze unieke setting leent zich perfect tot het uitbaten van een zomerterras. De voorbije maand konden de Genkse horecazaken zich inschrijven voor de uitbating. Een negental zaken stelden zich kandidaat. Via een beurtrolsysteem krijgen zij allemaal de kans om de uitbating te verzorgen, en dat tot eind september.”

Vennestraat

Ook in de Vennestraat kan men rekenen op een coronaproof concept ter vervanging van ‘Vollebak Vennestraat’. Zo mogen er in de weekends van juli en augustus geen auto’s door de straat rijden en worden de terrastafels in het midden van de straat gezet. Bezoekers krijgen een ‘Vollebak Vennestraat’-gevoel door het terrasmeubilair, de typische blauwe bakjes en de 10.000 kruiden die verspreid over de straat geplaatst werden.

“Nu de straat in het weekend autovrij is, krijgt die een hele leuke, zuiderse sfeer. Bezoekers kunnen rustig, en op een veilige afstand van elkaar, rondwandelen en hun aankopen doen in de handelszaken en de kinderen kunnen er veilig spelen. De terrassen vormen natuurlijk de kers op de taart.”

Let wel, het is verplicht om je plekje te reserveren op één van de verschillende locaties. Meer informatie vind je op www.iedereenterrast.be.