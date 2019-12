Politie zoekt naar vermiste man (60) uit Lanklaar in Albertkanaal MMM

04 december 2019

13u09 7 Genk De politie is sinds deze middag bezig met een zoekactie in het Albertkanaal in Genk. De civiele bescherming is er mee op zoek naar de vermiste Alexander Szucs uit Lanklaar. De man is al sinds 22 november verdwenen.

Aan het kanaal in Genk ter hoogte van de Vaarstraat staat heel wat politie, een duikteam en de civiele bescherming. De actie kadert in de verdwijning van een man uit Lanklaar. Op vrijdagavond 22 november werd de 60-jarige Alexander SZUCS voor het laatst gezien aan café “De Sting” in de onderwijslaan in Genk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De speurders zijn mogelijk op zoek naar de wagen en de man die in het kanaal zouden zijn beland. Dat moet het onderzoek nu nog uitwijzen.

Alexander verplaatste zich met een witte HYUNDAI ix35 met nummerplaat 1-BIJ-533. Hij is 1.70 meter lang en zwaar gebouwd. Zijn gelaat is rond en hij heeft kort blond haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere jeans, een donkere trui met rolkraag en een donkere jas.