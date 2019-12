Politie vindt 400 kilo vuurwerk in kelder van twintiger in Genk Dirk Selis

20 december 2019

17u01 2 Genk Bij een huiszoeking in een woning in de Onderwijslaan in Genk heeft de politie van de zone CARMA donderdagavond een partij van 400 kilo vuurwerk in beslag genomen. Ter plaatse werd een man uit Genk gearresteerd. Het vuurwerk met een totaal gewicht van 400 kilo lag in de kelder en vertegenwoordigde zestig kilo aan springstoffen. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

Het vuurwerk had een waarde van 9.000 euro. De politie kon een twintiger in de boeien slaan. Hij beschikte niet over de nodige vergunningen. Een externe firma werd opgetrommeld om de springstoffen veilig te vervoeren en te stockeren. De FOD Economie werd op de hoogte gebracht. Na verhoor op het politiecommissariaat mocht de twintiger beschikken. Hij zal zich later nog voor een rechtbank moeten verantwoorden, aldus de politie.