Politie onderschept dronken bestuurder na vluchtmisdrijf Emily Nees

24 februari 2020

13u59 0 Genk De lokale politie van de zone CARMA heeft zaterdagavond een wagen onderschept in de Duinenlaan in Genk. De dronken bestuurder was op de vlucht nadat hij een verkeersongeval had veroorzaakt in As. Het incident bracht enkel stoffelijke schade met zich mee.

Zaterdagavond kreeg de politie de melding van een zwalpend voertuig. De wagen kon onderschept worden in de Duinenlaan in Genk. De bestuurder was onder invloed van alcohol en kon geen boorddocumenten voorleggen. Al snel werd duidelijk dat de vijftiger uit Genk kort voordien in As betrokken was bij een verkeersongeval en niet ter plaatse was gebleven. De man werd ter ontnuchtering meegenomen naar het commissariaat. Zijn wagen werd getakeld.