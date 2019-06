Politie neemt drie scooters in beslag MMM

02 juni 2019

16u30 1 Genk Op de Trichterweg in Genk is vrijdagavond een scooter in beslag genomen. Zaterdagavond gebeurde het zelfde in Houthalen en Sledderlo.

De patrouille van vrijdag in Genk ging tot controle over omdat de bestuurder geen helm droeg en omdat de kentekenplaat ontbrak. De scooter bleek niet ingeschreven te zijn en ook niet verzekerd. Uit nazicht van het chassisnummer bleek ook nog dat de bromfiets in het buitenland geseind stond voor inbeslagname, waarop de tweewieler gerechtelijk getakeld werd.

De bestuurder uit Genk werd voor afhandeling meegenomen naar het commissariaat. Er werd een pv opgemaakt voor de verkeersovertredingen.

Zaterdagavond en –nacht zijn ook bromfietsen getakeld in de Kastanjelaan in Houthalen-Helchteren en op Sledderlo in Genk. Deze bestuurders reden ook zonder helm en konden geen verzekerings- en inschrijvingsbewijs voorleggen. Ook zij kregen een pv.