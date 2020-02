Politie CARMA wil virtuele loketten in alle gemeenten: “Op termijn overal elke dag 24 uur op 24 bereikbaar” Marco Mariotti

28 februari 2020

18u42 0 Genk Politie CARMA wil op termijn al haar gemeenten van een virtueel politiekantoor voorzien. Minstens twee daarvan zullen op korte termijn elke dag van de week 24 uur op 24 geopend zijn. “Naast Genk is Bree aan de beurt zodat Noord-Oost Limburg beter bediend wordt”, zegt korpschef Frank Mulleners.

Aangifte doen of klacht indienen bij de politie kon in de politiezone CARMA bij de lokale wijkkantoren of aan het hoofdkantoor van Genk. Maar vanaf 2 maart kan dat ook in Houthalen in het gemeentehuis en het politiegebouw van Bree. In de lente volgt Bocholt. Sterker nog: de ambitie is om op termijn in alle gemeenten elke dag 24 uur op 24 bereikbaar te kunnen zijn.

“Exact zoals dat vroeger ook ging”, zegt Frank Mulleners. “Of je nu je rijbewijs kwijt bent, of aangifte van geweld wilt doen. Alles blijft hetzelfde, alleen babbel je nu tegen een collega die achter een scherm zit. Of je nu in Bree, Genk, Houthalen of Kinrooi aangifte zou doen, je komt steeds bij ons vast team van collega’s terecht die opereren vanuit het NAC in Houthalen.”

Dat vast team kan zo duizenden mensen in heel de politiezone helpen. “Voorheen zat in élk wijkkantoor een kleinere groep collega’s die van dienst moet zijn. Maar de wijkkantoren zullen vervangen worden door de loketten waardoor je méér collega’s de straat op kunt sturen, en minder volk in een kantoortje moet steken. We werken met één en hetzelfde digitale team vanuit Houthalen dat uitsluitend met het digitaal loket zal bezig zijn.”

Betere dienstverlening

In Genk kan er vandaag al elke dag 24 uur op 24 gebruik gemaakt worden van het loket. Bedoeling is dat ook Bree dezelfde dienstverlening krijgt. “Op die manier krijgt Noord-Limburg een betere dienstverlening. Sinds de fusie met het toenmalige NOL is de inwoner na de kantooruren een beetje de pineut geworden, maar dat wordt nu weggewerkt. Liefst dit én volgend jaar al krijgen alle gemeentes een loket dat ook elke dag 24 uur op 24 beschikbaar kan zijn.”

Dergelijke digitale loketten moeten niet langer enkel in een politiekantoor opgesteld worden, maar kunnen dat ook in de bibliotheek, gemeentehuis of zelfs oude bankkantoren. “Als je een oud bankkantoor omvormt naar een digitaal loket, betaal je als gemeente énkel de huur van dat pand en niet langer een heel team van agenten, die er aan de balie moeten zitten. Want de kost valt énkel terug op ons vast team van digitale loketmedewerkers. Meer blauw op straat, minder uitgaven voor het korps én een betere dienstverlening.”