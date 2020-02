Politie betrapt zes vrachtwagens op overtreding tijdens controleactie Emily Nees

25 februari 2020

17u04 0 Genk Politie CARMA heeft maandag 22 vrachtwagens gecontroleerd aan het kruispunt van de Westerring en de Henry Fordlaan. Daarvan bleken zes voertuigen in overtreding te zijn.

De politiezone voerde maandag tussen 6.00 en 14.00 uur een controleactie uit in samenwerking met de Vlaamse wegeninspectie, de dienst Toezicht Sociale Wetten en controle ADR, die het vervoer van gevaarlijke stoffen regelt. Aan het kruispunt van de Westerring en de Henry Fordlaan zijn 22 vrachtwagens gecontroleerd. Zes vrachtwagens waren in overtreding. Twee voertuigen bleken overladen. Nog twee anderen voldeden niet aan de vooropgestelde technische eisen. Eén overtreding had betrekking op ADR en de laatste had te maken met rij- en rusttijden. In totaal werd er een bedrag opgesteld van 11.505 euro.