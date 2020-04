Politici in videoboodschap aan moslims die straks aan ramadan beginnen: “Blijf thuis” ENL

20 april 2020

10u12

Bron: Kabinet Somers 2 Genk De video die Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) ter gelegenheid van de ramadan de wereld in stuurde, is al meer dan 100.000 keer bekeken. Ook de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) komt er in voor. “Blijf in uw kot, ook de volgende weken”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aanstaande vrijdag start de ramadan of de vastenmaand. Na zonsondergang is het dan gebruikelijk dat sommige families samenkomen om de vasten te verbreken. Maar tijdens de coronacrisis kan dat niet.

Om die boodschap te verspreiden, kwam Bart Somers met het idee om een kort filmpje te maken. Hij vroeg burgemeesters van verschillende politieke partijen met een belangrijke moslimgemeenschap in hun stad en invloedrijke moslims om hieraan deel te nemen.

Thuisblijven

“De maatschappij heeft zich tot nu toe enorm goed aan de coronamaatregelen gehouden. We moeten dit met zijn allen blijven volhouden, ook wie binnenkort aan de ramadan begint”, zegt Somers. “Deze boodschap wilden wij helder en eendrachtig uitdragen.

Ook Wim Dries (CD&V) spreekt zijn Genkenaren toe in de video. “Het is duidelijk”, zegt hij. “Blijf thuis. Blijf in uw kot, ook de volgende weken. Wij rekenen op jullie.” Daarnaast waren ook onder andere viroloog Marc Van Ranst en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) te zien. De videoboodschap werd zaterdag op Facebook geplaatst en kon op één dag rekenen op meer dan 100.000 views.