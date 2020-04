Plastisch chirurg van Wellness Kliniek vrijgesproken voor dood van Canadese patiënte Redactie

22 april 2020

18u06

Bron: BELGA 0 Genk Het Antwerpse hof van beroep heeft woensdag een plastisch chirurg van de Wellness Kliniek in Genk vrijgesproken voor de dood van een Canadese patiënte. Hij had in eerste aanleg nog zes maanden cel met uitstel gekregen. Een verpleegkundige werd wel opnieuw schuldig bevonden, maar kreeg een lichtere straf dan in eerste aanleg.

De Canadese Mildred Rowsell (44) had op 7 februari 2011 een buikwandcorrectie laten uitvoeren in de Genkse Wellness Kliniek. Na de ingreep had ze versnelde polswaarden, een verlaagde bloeddruk en kreeg ze last van diarree. De plastisch chirurg liet tot tweemaal toe een middel toedienen om haar bloeddruk te verhogen.

Vier kilo bloedklonters

Nadat de chirurg ‘s avonds naar huis was gegaan, ging haar toestand er sterk op achteruit. De patiënte werd in allerijl overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg. Daar haalde men tijdens een operatie vier kilo bloedklonters uit de operatiewonde. De vrouw overleed een maand later. Uit het onderzoek bleek dat ze het overleefd kon hebben als ze eerder naar het ziekenhuis was gebracht.

De plastisch chirurg en de verpleegkundige die verantwoordelijk waren voor haar nazorg stonden terecht voor onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en schuldig verzuim. In tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg vond het hof van beroep de schuld van de plastisch chirurg niet bewezen.

Hij had niet kunnen weten dat er een interne bloeding was opgetreden. Toen hij rond 20.30 uur à 21 uur naar huis vertrok, was de toestand van Rowsell nog niet alarmerend. Een uur later was dat wel het geval, maar hij werd daarover pas om 0.30 uur ingelicht door de verpleegkundige.

Beoordelingsfout

Zij had volgens het hof te lang gewacht met het inroepen van hulp. Ze werd schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en kreeg in eerste aanleg vier maanden met uitstel. Voor schuldig verzuim is ze nu vrijgesproken, omdat er eerder sprake was van een beoordelingsfout dan van een bewuste of egoïstische weigering om hulp te bieden.

Over de schadevergoeding voor de nabestaanden moet de rechtbank in Tongeren zich nog buigen.