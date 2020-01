Piet Stockmans viert 80ste verjaardag in C-Mine LVKG

10 januari 2020

Piet Stockmans, de internationaal gerenommeerde keramist die in zijn oeuvre de grenzen verkent van het materiaal porselein, viert zijn 80ste verjaardag met een nieuwe expositie in C-Mine. Zijn verjaardag valt samen met de tienjarige samenwerking tussen hem en de oude mijnsite. De kunstenaar, die pas verjaart in oktober, opent in mei al een nieuwe tentoonstelling. De haast acht decennia tellende artiest zit op zijn oude dag niet stil, maar werkt volop aan de afwerking van de trofee voor de meest verdienstelijke Limburger. Momenteel eten wereldwijd mensen in sterrenrestaurants uit zijn serviescollectie.