Piet Huysentruyt gaat op de knieën voor dessert van Genkse Pino en Claudia in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ ENL

01 september 2020

12u13 1 Genk Sinds deze week zijn de Genkse Pino Guarraci en dochter Claudia weer te zien op je scherm. VTM deelde alvast een voorproefje van de aflevering van vanavond. Daarin is te zien hoe Piet Huysentruyt neerknielt, nadat de chefkok een hap heeft genomen van het nagerecht van het duo. “Sterwaardig”, klinkt het.



De Genkse Claudia en Pino behoren tot de acht finalisten van het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. Vanavond tonen zij opnieuw hun kookkunsten aan tv-kijkend Vlaanderen. En het belooft een smaakvolle aflevering te worden, zo blijkt uit een vooruitblik van de zender.

Op de knieën

Daarin is te zien dat de twee hun nagerecht serveren aan topchefs in hun pop-uprestaurant in de oude brandweerkazerne van Hasselt. “Ik hoop dat het lekker is”, zegt Claudia een beetje zenuwachtig. Al is die twijfel allesbehalve nodig, want de Sardijnse seadas met kaas, sinaasappel en citroen vallen overduidelijk in de smaak. Zo gaat de enige echte Piet Huysentruyt op zijn knieën terwijl hij bidbewegingen maakt. “In één keer gaat hij op zijn knieën. Ik dacht: yes, eindelijk iemand”, reageert Claudia met een glimlach.

Vervolgens toont Huysentruyt de rechtstaande haren op zijn arm. Het kippenvelmomentje zorgt voor traantjes in de ogen van het duo. “Sterwaardig!”, besluit Huysentruyt.