Pianist Daniel Verstappen lanceert nieuw album in C-mine Marco Mariotti

29 september 2020

13u44 0 Genk Pianist en componist Daniel Verstappen lanceerde vrijdag zijn nieuw album ‘Reconnection’ in C-mine Genk. Verstappen is bezig aan een tour door de Benelux, en dat terwijl de cultuursector kreunt in coronatijd. “We moeten weer op zoek naar onszelf én elkaar", zegt hij.

Op het nieuwe album van Verstappen staat zoals steeds zijn piano centraal, gebouwd op een stevige elektronische basis. De Limburger werkte enkele jaren aan het concept. “Ik ben bijzonder euforisch met deze release”, vertelt hij. “Ik heb hier zo lang naar uitgekeken. Ik ben ontzettend blij dat ik dit heb mogen realiseren, en dat in tijden van corona. Harten raken en mensen inspireren blijft het doel. Dit is een begin van een nieuw tijdperk, met de start van mijn Benelux-tour. ‘Reconnection’ is vandaag geboren en zal zich verder ontwikkelen en blijven groeien.”

‘Reconnection’ wijst onder meer naar de nieuwe tijd waarin we leven. “We moeten weer op zoek gaan naar onszelf, maar ook naar de verbinding met elkaar.” De show zelf zat vol verrassingen met zelfs een improvisatiestuk op vraag vanuit het publiek. “Ik zou à la minute een stuk componeren voor iemand uit het publiek. Op voorhand mochten mensen een voorstel indienen rond een thema. We kozen een aangrijpend verhaal van iemand uit het publiek wiens familielid zelfmoord pleegde. Daar componeerde ik dan een nummer over.”

Een schouwspel van licht, video, visuals, danseressen en live muzikanten zorgden voor de professionele omkadering. Na de show nam Daniel de tijd om het album te signeren en kon iedereen die wou foto’s met de virtuoos nemen. De videoclip van het album ‘Reconnection’ werd ook voor het eerst getoond tijdens de voorstelling. Het volledige album is vanaf 2 oktober verkrijgbaar via iTunes, Apple Music en Spotify. Meer info via www.danielverstappen.com.