Partena opent nieuw kantoor in Genk Lien Vande Kerkhof

18 december 2019

07u37 0 Genk Partena opent donderdag een nieuwe vestiging in de Genkse Grotestraat. Het moderne kantoor brengt verschillende services van het ziekenfonds samen onder één dak.

Naast de klassieke ziekenfondszaken, zal je in het kantoor ook terechtkunnen voor een afspraak met adviserende artsen en met sociaal assistenten van de Dienst Maatschappelijk Werk. Daarnaast zijn er aparte ruimtes ingericht waarin klanten ongestoord en in alle rust hun individuele zorgvragen kunnen bespreken. Limburg is de sterkst groeiende regio voor het ziekenfonds.

Gemakkelijk bereikbaar

Het extra kantoor vergroot de voetafdruk van Partena in de provincie Limburg. “We willen gemakkelijk bereikbaar zijn voor onze klanten in Limburg”, verduidelijkt Karolien Neven, office manager van het kantoor in Genk. “Veel mensen vinden het belangrijk dat een Partenakantoor in de buurt is waar ze ook langs kunnen voor persoonlijk advies op maat. We merken ook dat mensen veel vragen hebben over onze hospitalisatie- en tandzorgverzekeringen en in dit nieuwe kantoor hebben we hier extra ruimte voor voorzien.” Er zijn 9 vaste medewerkers verbonden aan dit kantoor.