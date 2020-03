Parket Limburg waarschuwt: “Zeker 100 Belgen opgelicht door Nederlandse hackers” Marco Mariotti

03 maart 2020

12u54 0 Genk De federale gerechtelijke politie Limburg waarschuwt de bevolking voor computerfraude naar aanleiding van een grootschalig internationaal onderzoek. Een Nederlandse organisatie hackte bankgegevens van onwetende personen waarmee in ons land elektromateriaal werd aangekocht bij heel wat winkelketens. Honderd Belgen zijn het slachtoffer.

Het onderzoek heeft aangetoond dat minstens een honderdtal Belgische particulieren gedupeerd zijn. “De omvang van de fraude is aanzienlijk. Er werden in België ook zes runners aangehouden en de hoofdverdachte werd in Nederland gearresteerd tijdens de uitvoering van drie simultane zoekingen.”

Verontrustend is dat het onderzoek heeft aangetoond dat de Nederlandse hoofdverdachte over minstens een duizendtal mailadressen én de corresponderende paswoorden beschikte. Vanuit FGP Limburg werden de houders van de Belgische mailadressen per mail gewaarschuwd.

“Bij deze willen we waarschuwen dat men uiterst voorzichtig moet zijn met het overmaken van paswoorden, bankgegevens, persoonlijke informatie aan derden.”