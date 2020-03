Parkeren in Genk tijdelijk gratis, maar verboden nabij natuurgebieden Emily Nees

26 maart 2020

16u20

Bron: Stad Genk 0 Genk Dat de parkeerdruk in stadscentra overal te lande afgenomen is, is wellicht een understatement. In Genk is dat niet anders. Daarom heeft stad in samenspraak met het OPC, exploitant van het maaiveldparkeren, beslist dat om tijdelijk geen controles uit te voeren. Parkeren op het openbaar domein in Genk is momenteel dus overal kosteloos.

“Dit is een tijdelijke maatregel, die als voordeel heeft dat het de situatie ook vergemakkelijkt voor zorgverstrekkers en mantelzorgers”, aldus burgemeester Wim Dries (CD&V). “Hinderlijk of foutief parkeren blijft evenwel niet toegestaan.”Ook het ‘shop & stay’-systeem met nummerplaatherkenning op de Fruitmarkt is voorlopig buiten werking.

Natuurgebieden

Waar tijdelijk niét meer geparkeerd mag worden, is op enkele grote parkings dichtbij natuurgebieden in het Genkse. Dat besliste het stadsbestuur in overleg met Politie CARMA om de handhaving van de maatregelen te versterken. Op volgende parkings zul je vanaf dit weekend niet meer mogen parkeren:

- Thor Park en omgeving

- Vliegveld Zwartberg

- Nationaal Park Hoge Kempen – Kattevennen

- De Maten: Slagmolenweg

- Molenvijverpark & Heempark

- SportinGenk Park

“We merken dat mensen de afgelopen weken, en dan vooral de weekends, toch nog heel veel de natuurgebieden opzochten”, zegt Dries. “Wandelen, fietsen, picknicken… Het was op sommige plaatsen behoorlijk druk en de afstandsregels werden niet altijd gerespecteerd.”

Controles

“De federale richtlijnen zijn op dat punt aangescherpt en verduidelijkt: lichaamsbeweging begint aan je voordeur. In de auto springen en naar een natuurgebied rijden als uitstapje mag niet. Hier gaan we versterkt op inzetten. We plaatsen op elke parking een bord met de niet mis te verstane boodschap dat de parking gesloten is. De parkings van KRC Genk en de T2-campus worden ook effectief fysiek afgeschermd.”

“Nu zaterdag en zondag zal Politie CARMA de parkings actief controleren op meerdere tijdstippen. Bij wagens die er toch staan, zal een flyer achter de ruitenwisser worden gestoken om de mensen te informeren. Er zal ook worden geverbaliseerd. Alleen met z’n allen samen kunnen we deze strijd winnen”, besluit burgemeester Wim Dries.