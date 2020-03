Park Bokrijk geopend voor wandelaars en fietsers: Heropening Luchtmuseum is gepland voor 2 mei Dirk Selis

20 maart 2020

15u56 0 Genk De Raad van Bestuur van Bokrijk besliste om de heropeningsdatum van het Openluchtmuseum met een maand uit te stellen. “De openluchtspeeltuin en de horeca-uitbatingen zijn reeds gesloten sinds 14 maart. Zij zullen opnieuw de deuren openen van zodra dit van overheidswege is toegelaten”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk.

“In de tussentijd kan je nog steeds recreatief komen wandelen of fietsen in het park”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk. “Ook het fietstraject Fietsen door het Water blijft bereikbaar én de openbare toiletgebouwen zijn tot nader bericht geopend. De parking blijft gratis. We roepen wel iedereen die het park bezoekt op om de regels te respecteren: beperk je gezelschap tot de eigen gezinsleden of één vriend en bewaar een redelijke afstand van elkaar.”

Publieksevenementen afgelast

De heropening van het museum, normaal gezien op 4 april, zal worden uitgesteld tot 2 mei. “Dit betekent ook dat alle evenementen in deze periode, zoals bijvoorbeeld het Paasfestival en de Radio 2-Tuindag op 1 mei, niet zullen plaatsvinden”, gaat Philtjens verder.

“De paasvakantie – vorig jaar nog goed voor 32.000 bezoekers – is traditiegetrouw een van de topmomenten in de seizoenskalender van het Openluchtmuseum”, aldus Philtjens. “Ook extra activiteiten zoals het historisch bierbrouwen in de museumbrouwerij op 5 april en de historische evocatie rond Pasen met grote paaseierenraap zijn geannuleerd. Door het schrappen van de Radio 2-Tuindag verliest Bokrijk haar veruit grootste publiekstrekker van dit jaar. Deze plantenbeurs wordt al sinds 1987 georganiseerd en vloeide voort uit het kweekprogramma voor het Arboretum van Bokrijk. De Tuindag trekt jaarlijks tot zo’n 25.000 bezoekers op een dag.”

Abonnees en reservaties

De bijna 7.000 gezinnen die over een Bokrijkabonnement beschikken, krijgen een compensatie in de vorm van een waardebon van € 5 voor de museumshop van Bokrijk. Aan de scholen, groepen en bedrijven die reeds een bezoek aan het museum hadden gereserveerd, is een oplossing voorgesteld. De betrokken organisaties worden persoonlijk gecontacteerd en kunnen hun bezoek kosteloos annuleren of verplaatsen naar een later moment. Bokrijk verwachtte in de maand april tot dusver een 5.000-tal bezoekers in groepsverband. In 10% van de gevallen gebeurden reeds spontane annuleringen.

Focus op de heropstart

“De opstart van het Openluchtmuseum brengt elk jaar grote voorbereidingen met zich mee, zowel logistiek als personeelsmatig. Wegens de coronasituatie heeft Bokrijk noodgedwongen alle opleidingen voor gidsen, acteurs, gastheren en

-vrouwen moeten stopzetten. Door het verplaatsen van de heropeningsdatum naar 2 mei is er de nodige ruimte om achter de schermen de opstart van de programmatie en de commerciële werking voor te bereiden”, besluit Philtjens.