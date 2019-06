Overvallers stelen drie maanden omzet uit kluis Limburgse Vleugels in Zwartberg Marco Mariotti

30 juni 2019

18u16 13 Genk Zaterdagavond tegen sluitingstijd pleegden drie mannen een gewapende overval bij brasserie Limburgse Vleugels in Zwartberg. Drie jonge gasten bedreigden de uitbaters Melissa en Mattia. “Ze hebben drie maanden opbrengst gestolen dat in de kluis lag”, zeggen ze gebroken.

Zaterdagavond rond 23.30 uur hebben drie gemaskerde en gewapende mannen de cafetaria overvallen op het Vliegplein. Toen de uitbaters hun zaak wilden afsluiten, daagden de mannen plots op.

“Het was een drukke zaterdag, en alles was fijn gelopen", zegt Melissa di Bernardo. “We sloten de deur, stapten van het terras af en werden plots belaagd.”

Drie maanden omzet

“De daders hebben ons meteen afgedreigd met een pistool tegen ons hoofd. Mattia, mijn vriend, dacht eerst dat het een grap was, en nam het niet serieus. Maar plots veranderde de sfeer. We hebben ze nog bezig proberen houden en de hele tijd gezegd dat we geen geld hadden. Ze bleven bezig over waar het geld lag en waren wellicht teleurgesteld dat er weinig in de kassa zat. Tot ze plots de kluis hadden gevonden. Ze wilden op mij en Mattia schieten, en eisten het geld eruit. Ze hielden om beurt een mes tegen zijn gezicht, of het wapen tegen zijn hoofd.”

Het koppel overhandigde al het geld, drie maanden inkomsten. “We zijn er kapot van, het is verschrikkelijk. Mattia is er echt niet goed van dat hij mij niet heeft kunnen beschermen, maar we konden niets beginnen tegen drie gewapende personen.”

Gekende gasten

Uit de bewakingsbeelden blijkt dat het trio zich eerder al op het terras had verscholen. Alle beelden worden nu overgemaakt aan de politie. Kans bestaat dat er een spoor is naar de verdachten. “We hebben een sterk vermoeden wie hier achter zit. Het gaat om jonge gasten, totaal niet om ervaren gasten.”

De verdachten verlieten de zaak en vluchtten in de richting van de Torenlaan. Niemand raakte gewond. De politie kwam ter plaatse en voerde een buurt-en sporenonderzoek uit. De verdachten worden opgespoord. “De politie heeft ons heel goed geholpen, we zijn hen zeer dankbaar. De zaak blijft voorlopig gewoon open, maar het is mentaal bijzonder zwaar. Zondag heb ik zelf bij familie doorgebracht, de keuken bleef dicht.”