Overvallers plunderen uitbaters en bezoekers van Genks restaurant Toon Royackers

21 juni 2019

20u49 0 Genk Minstens drie gewapende en gemaskerde overvallers zijn donderdagavond laat binnen gedrongen in het restaurant de ‘Wereldkeuken’ langs de Zaveldriesstraat in Zwartberg bij Genk. Ze losten daarbij zelfs enkele schoten.

De boeven plunderden de kassa van het restaurant en bedreigden meteen de uitbaters. Maar ook de aanwezige klanten die nog volop aan het tafelen waren^, moesten van de bende op de grond gaan liggen. Hele families moesten al hun waardevolle bezittingen afgeven. Met het geld, de portefeuilles en juwelen liepen de boeven langs de achterdeur weer naar buiten. Daar sprongen ze op enkele scooters die kennelijk al klaar stonden. De lokale politie Carma snelde nog ter plaatse, maar zij konden de boeven helaas niet meer vinden in de buurt. Eén aanwezige man had tijdens de overval een klap gekregen van de bende. Hij had na afloop een ambulance nodig om verzorgd te worden. Eerder die avond was er trouwens ook al een gewapende overval op een apotheek in Lillo in buurgemeente Houthalen-Helchteren. Of die overval het werk is van dezelfde daders is nog niet duidelijk.