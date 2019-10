OverKop viert tweede verjaardag met Comedy Night Lien Vande Kerkhof

21 oktober 2019

12u59 0 Genk OverKop blaast twee kaarsjes uit en viert dat met een straffe affiche: Anuar, Michael Van Peel, Youssef El Mousaoui en MC Yannick Noben moeten van vrijdag 25 oktober een onvergetelijke Comedy Night maken.

Al twee jaar kunnen jongeren tot 25 terecht in het OverKop-huis, een laagdrempelig inloop en activiteitencentrum waar je naar hartenlust kunt chillen en deelnemen aan activiteiten zoals een citytrip Maastricht, een filmmarathon of een Alpaca Bootcamp. De meeste activiteiten zijn gratis. Al twee jaar helpt OverKop het taboe over psychische problemen bij jongeren te verminderen. “Onze laagdrempeligheid levert mooi resultaten op”, zegt psychologe Tessa Debaeke. “Maar omdat een streepje humor op tijd en stond erg belangrijk is vieren we onze tweede verjaardag dus met een Comedy Night.”

Tickets

Iedereen is welkom om mee te feesten. De Comedy Night van OverKop kost 10 euro. Tickets zijn te koop via https://www.event-tickets.be/Event/8FH7UGwqxH4gY7g4kAXJvW9fDA2NueuMBCCUH7KT/facebook