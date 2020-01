Oud-gouverneur Hilde Houben-Bertrand: “Het zou een goede zaak zijn mocht een vrouw aan het hoofd van de provincie staan” Dirk Selis

29 januari 2020

14u30 0 Genk Vele Limburgers herinneren zich nog de Truiense Hilde Houben-Bertrand die in 1995 benoemd werd tot provinciegouverneur in opvolging van Harry Vandermeulen. Zij bleef gouverneur tot in 2005, toen ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, en werd opgevolgd door de socialist Steve Stevaert. “Mijn voorkeur? Een vrouw aan het hoofd van de provincie zou niet misstaan.”

“Een goede gouverneur beschikt best over een bovengemiddelde intelligentie”, legt Hilde Houben-Bertrand uit. “Hij of zij heeft best een leeftijd die zowel aansluit bij de jongere als de ietwat oudere Limburger. Een leeftijd van rond de 50 jaar is daarom ideaal. Genoeg vitaliteit met de juiste levenservaring. Je beschikt best over de nodige leiderschapscapaciteiten en een goed werkend politiek netwerk is onontbeerlijk. Maar bovenal moet je een hart hebben voor Limburg en haar inwoners.”

“Of ik een voorkeur heb? Kijk, toen ik gouverneur werd, heb ik mijn partijgebondenheid laten varen. Een gouverneur moet boven het politiek gekrakeel staan. Dus ik vind dat alle partijen zeer waardige kandidaten naar voor hebben geschoven, als ik sommige media mag geloven. Alleen vind ik als feministe dat een vrouw aan het hoofd van onze provincie zeker niet zou misstaan.” Om Veerle Heeren niet te noemen? “Zij beschikt alleszins over de juiste kwaliteiten”, lacht de oud-gouverneur.