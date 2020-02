Opnieuw meer personeel in station van Genk Dirk Selis

03 februari 2020

14u18 0 Genk “In de stations van Genk en Sint-Truiden is het aantal klanten dat zich aan de loketten aanbiedt zeer beperkt geworden. Daarom hebben we beslist om de loketten in de week namiddag te sluiten” zei NMBS-woordvoerder Bart Crols nog in juni vorig jaar. “Maar daar komt de NMBS vandaag gelukkig op terug”, zegt Stefan T’Jolyn van ACOD Spoor.

“Genk is een eindstation waar dagelijks meer dan 1000 reizigers de trein nemen. Door de besparingen van de laatste jaren en grote personeelstekorten werd de dienstverlening afgebouwd in al de kleinere stations wat echt geen goed idee bleek te zijn”, zegt Stefan T’Jolyn van ACOD Spoor. “Wij hebben ons altijd verzet tegen de besparingen en personeelstekorten waar de treingebruikers en ook het Spoorwegpersoneel de dupe zijn. Daarom zijn wij blij te horen dat de NMBS heeft beslist dat er opnieuw personeel zal ingezet worden in het station van Genk”, gaat T’Jolyn verder. “Vanaf vandaag zal er NMBS-personeel met dagdienst aanwezig zijn tussen 06u45 en 14u45. De NMBS wil indien mogelijk ook vanaf maart medewerkers inzetten tijdens het weekend. Hopelijk zal er naar vroege en late treinen in de toekomst een opening komen om ook dan stationspersoneel in te zetten. Dit maakt dat reiziger en vooral mensen met een beperkte mobiliteit opnieuw gebruik kunnen maken van de liften naar de perrons.”

Gezond verstand

Maar dat de NMBS terugkomt op haar eerdere beslissing wil ze niet gezegd hebben. “NMBS beschikt over medewerkers die assistentie aan klanten aanbieden, waaronder personen met beperkte mobiliteit, zoals rolstoelgebruikers”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Personen met beperkte mobiliteit kunnen assistentie aanvragen om op de trein te stappen. Aangezien in Genk er verschillende mensen zijn die assistentie behoeven en die op voorhand moet worden aangevraagd, is beslist om één medewerker zijn dienst in Genk te laten starten, in plaats van eerst in Hasselt, om daarna onmiddellijk naar Genk te gaan. De medewerker is niet op permanente basis in Genk en wordt na de assistentieverlening in Genk ingeschakeld in andere activiteiten in de regio. Het gaat hier om een organisatiemaatregel van gezond verstand om de reizigers zo goed mogelijk te kunnen bijstaan.”