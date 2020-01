Opnieuw hoge PCB-waarden gemeten nabij industriegebied Genk-Zuid Lien Vande Kerkhof

04 januari 2020

12u21 7 Genk Uit een nieuwe meetcampagne van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat er nog altijd heel hoge PCB-deposities gemeten worden nabij schrootverwerkende bedrijven, onder andere in het industriegebied in Genk.

In twaalf steden en gemeenten, waarvan Genk als enige Limburgse, werden er tussen juni 2018 en mei 2019 depositiemetingen van dioxines en polychloorbifenylen (PCB) uitgevoerd. Hoewel de stoffen al sinds 1985 verboden zijn, worden ze nog steeds teruggevonden in schroot. In Genk wordt er zowel gemeten vlak bij schrootverwerkend bedrijf Stelimet als in de 700 meter verder gelegen woonzone Langerlo. In de woonzone bleken de bleken de meetresultaten onder de drempelwaarden te liggen, maar op de meetplaats in het industriegebied werden veel hogere waarden opgetekend. De PCB-waarden in Genk behoren zelfs tot de hoogste in het Vlaamse meetnet.

Geen eieren van scharrelkippen

Dergelijke polychloorbifenylen worden geproduceerd bij industriële toepassingen. Ze kunnen schadelijk zijn wanneer mensen de stoffen binnen krijgen via dierlijke voeding. Zo raadt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid buurtbewoners aan om geen eieren van scharrelkippen te eten.

