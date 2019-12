Openluchtmuseum Bokrijk maakt kans om Europees Museum van 2020 te worden Lien Vande Kerkhof

11 december 2019

09u14 0 Genk Het Openluchtmuseum van Bokrijk is een van de 60 genomineerde musea die kans maakt om het Europees museum van 2020 te worden.

Andere genomineerden in ons land zijn het Snijders & Rockoxhuis in Antwerpen, het museum Hof van Busleyden in Mechelen, het koersmuseum in Roeselare en het Afrikamuseum in Tervuren. In 2011 sleepte het Gallo-Romeins Musuem in Tongeren de prestigieuze prijs nog in de wacht. De winnaar wordt eind april 2020 bekend gemaakt in Wales.