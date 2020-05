Openluchtmuseum Bokrijk gaat voor een veilige heropening met beperkte capaciteit en Limburgse versnaperingen Emelie Wojcik

16 mei 2020

15u18 0 Genk Het openluchtmuseum Bokrijk mag op 18 mei opnieuw de poorten wagenwijd openzetten. Momenteel maakt het museum zich klaar om de bezoekers op een veilige manier te verwelkomen. “De heropening van het park zal stapsgewijs gebeuren, met maximale aandacht voor veiligheid en hygiëne”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk.

Om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te verzekeren, zijn er in het hele park een aantal aanpassingen uitgevoerd. Zo is de capaciteit van het openluchtmuseum beperkt tot maximum duizend bezoekers en raadt het museum de bezoekers aan om eerst de online ‘druktebarometer’ te checken alvorens langs te komen. Daarnaast blijven de historische monumenten en restaurants voorlopig gesloten en is het dus enkel mogelijk om door het park te wandelen. Ook picknicken is immers niet toegestaan.

Inmiddels zijn de openbare toiletgebouwen uitgerust met kranen en zeepverdelers die bezoekers contactloos kunnen bedienen. Er is ook permanent poetspersoneel aanwezig in elke sanitaire ruimte. Op centrale plaatsen in het park staan overzichtsborden met richtlijnen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aanbevelingen rond ‘social distancing’ en verhoogde hygiëne blijven uiteraard gelden. Het personeel krijgt het nodige beschermingsmateriaal en er wordt toegezien op een goede naleving van alle maatregelen.

Het is een bewuste keuze om ook onze regionale partners met een aangepaste formule van ‘streekgebonden takeaway’ maximaal te betrekken bij de heropening van het museum Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk

Limburgse versnaperingen

Op enkele plekken in het museum is het wel mogelijk om drankjes of eten af te halen. Het gaat dan om producten uit de streek zoals zuurdesemboterhammen met beleg, lokaal gebrande koffie, Limburgse vlaaien, aardbeien uit Sint-Truiden, croques met Maeseyker kaas en Halense hesp of ambachtelijk schepijs gemaakt door Heide Atelier. “Het is een bewuste keuze om ook onze regionale partners met een aangepaste formule van ‘streekgebonden takeaway’ maximaal te betrekken bij de heropening van het museum”, vertelt Igor Philtjens. “We willen hen hiermee steunen in hun ondernemerschap en ons Limburgs vakmanschap etaleren, wat nu meer dan ooit broodnodig is.”

Praktisch

Bezoekers kunnen vanaf maandag 18 mei van 11 tot 18 uur gratis wandelen in het openluchtmuseum. Bokrijkabonnees zijn zelfs welkom vanaf 10 uur. Het Infocenter en de twee autoparkings zullen eveneens vanaf 18 mei weer geopend zijn. Alle evenementen en groepsbezoeken tot en met 31 augustus zijn geschrapt. Om die reden zijn ook autobussen niet toegelaten.