Opbrengst fanweekend KRC Genk

naar strijd tegen kinderarmoede LXB

20 juni 2019

12u00 0

Dat één op de drie kinderen in Genk geboren worden en opgroeien in een (kans) arm gezin laat ook Racing Genk en het supporterslegioen niet onberoerd. Eerder werden al melk, suiker, bloem en andere levensnoodzakelijke voedingswaren ingezameld tijdens thuismatchen van Racing. Nu zet KRC Genk een volgende stap in de strijd tegen kinderarmoede. Tijdens de twee fandagen die Racing organiseert - ze gaan door op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni - gaat de opbrengst van drie activiteiten integraal naar de strijd tegen kinderarmoede.”Niet enkel voetbal staat centraal bij de club”, vertelt Robin Godderie, operations manager bij KRC Genk. “Ook vervullen we een maatschappelijke functie, en de strijd tegen kinderarmoede laat ons niet koud.”

Kinderarmoede

De Genkse kunstenaar Piet Stockmans heeft in opdracht van KRC een reeks porseleinen plaatjes gemaakt waarin de namen van oud-spelers van de club vereeuwigd staan. De naamplaatjes kunnen gekocht worden door bedrijven die seathouder zijn in het stadion. Vrijdag 19 juli wordt een belevingsloop- en wandeling gehouden. Het traject ervan loopt door de Jos Vaesen Talent Academy (jeugdopleiding van Racing), over de trainingsvelden en door de kleedkamers van de spelers. Zaterdag 20 juli staat de Thomas Buffel Legend Charity Game op het programma van het eerste fanweekend in de geschiedenis van de fusieclub. De Game bestaat uit twee matchen van elk 20 minuten maar de shirts van de spelers worden per opbod geveild. De opbrengst van de drie hierboven vermelde initiatieven gaat naar projecten om kinderarmoede tegen te gaan.

Supportersdorp

Naast deze activiteiten kunnen de supporters en hun families nog deelnemen of genieten van de Tony Greco Cup. Supporters vormen ploegen die tegen elkaar uitkomen in een mini-competitie met de cup, genoemd naar de inmiddels overleden ploegafgevaardigde van het eerste elftal van KRC, als inzet. Verder is een heuse Fan-ride voorzien waarbij de voorzitter van Racing Peter Croonen supporters aanspoort om met hem een fietstocht te maken. Gedurende het fanweekend wordt FRZA- fanzone aan het stadion omgebouwd tot een supportersdorp waar natjes en droogjes zijn voorzien en optredens doorgaan. Meer info op www.krcgenk.be.