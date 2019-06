Opa Freddy over zijn ‘muzikaal wonderkleinkind’: “Ik zeg het niet te luid, maar Ibe wordt een grote” Birger Vandael

15 juni 2019

06u00 0 Genk Met amper zeventien lentes op de teller opent Genkenaar Ibe Wuyts straks de derde dag van Rock Werchter en dit najaar vindt zijn eerste concert plaats in de AB Club. In een kwartier waren alle kaartjes de deur uit. Eerder kwam zijn zelfgeschreven debuutsingle ook al sneller op de radio dan alle vorige winnaars van The Voice. Het moge duidelijk zijn: Ibe is the next best thing van de Vlaamse muziekwereld. Zijn talent heeft hij zeker voor een deel geërfd van grootvader Freddy Birset (70) die de jeugdjaren van het muzikaal talent vanop de eerste rij beleefde. “Ibe staat met zijn voetjes op de grond, maar hij weet wat hij wil en zal het maken in de muziek.”

Freddy is een geboren Genkenaar die al een tijdje in Antwerpen woont. Hij gaf in eerste instantie de passie voor muziek door op Danny, de peter van Ibe. Danny is tegenwoordig frontman bij het ukelele-orkest Polly et les Quatre Snaar, die het zelf ook al tot het podium van Genk on Stage schopten. Er is die bewuste anekdote over het tweede verjaardagsfeest van Ibe. Toen Freddy en Danny een liedje inzetten, klapte de kleine peuter perfect in de maat mee. Een eerste blijk van zijn natuurlijk gevoel voor ritme.

Aanvankelijk was Ibe ook voetballiefhebber, wat wil je als je opgroeit in de schaduw van het Fenixstadion. Bij Eendracht Termien beleefde hij jaren plezier aan het spelletje. Tot mijn dochter ontdekte dat er meer muzikaal talent in dat kleine jongetje schuilde. Ik moet zeggen: wanneer hij in de auto kinderliedjes zong voor zijn twee zusjes, bleek ook wel dat hij de enige was die toonvast en ritmisch juist kon zingen Freddy Birset

“De grootste verdienste ligt bij mijn dochter en Ibes mama Annick”, schuift Freddy lachend de eer van zich af. “Als alleenstaande vrouw met drie kinderen heeft zij jarenlang al haar tijd netjes verdeeld over haar kinderen. Aanvankelijk was Ibe ook voetballiefhebber, wat wil je als je opgroeit in de schaduw van het Fenixstadion (dat in 2007 van naam veranderde). Bij Eendracht Termien beleefde hij veel plezier aan het spelletje dat hij ook een aantal jaren bleef doen. Tot mijn dochter ontdekte dat er meer muzikaal talent in dat kleine jongetje schuilde. Ik moet zeggen: wanneer hij in de auto kinderliedjes zong voor zijn twee zusjes, bleek ook wel dat hij de enige was die toonvast en ritmisch juist kon zingen”, herinnert de grootvader zich.

Piano boven gitaar

Dus trok mama Annick met Ibe naar de muziekschool. Toen een instrument gekozen moest worden, lonkte de kleine muziekliefhebber naar de gitaar. “Dat heb ik een beetje uit zijn hoofd moeten praten”, stelt Freddy. “Allemaal plezant, maar de piano is en blijft toch de basis in de muziek. Gelukkig bleek al snel dat Ibe het toestel meteen begrepen had en dankzij zijn enorm goed gehoor schrijft hij inmiddels zijn eigen nummers. Hij mag zijn mama wel bedanken. Toen Ibe piano begon te spelen, moest zij tot drie keer per week met hem rondrijden. Ze heeft zoveel inspanning gedaan…”

In de aanloop naar de finale van The Voice vertelde Ibe al over het belang van zijn muziekleraar Alano Gruarin. “Zonder hem had ik niet gestaan waar ik nu sta”, liet hij onder meer noteren. “Eerst had Ibe een andere leraar die meer op de conservatieve wijze werkte”, weet de grootvader. “Alano kon gelukkig de goesting bij Ibe terug toveren en deed hem kennismaken met popmuziek. Dit was voor Ibe echt een goede zet, de popmuziek is helemaal zijn ding. Dat is allemaal finetuning, want het talent en het gevoel heeft er eigenlijk altijd ingezeten.”

The Voice was voor Vlaanderen de grote kennismaking met Ibe, al had de Genkenaar eigenlijk al eerder van zich laten spreken. Op vijftienjarige leeftijd won hij immers de Ed-Sheeran-coverwedstrijd van Studio Brussel. Bij Linde Merckpoel bracht hij ‘Tenerife Sea’ op piano en uiteindelijk trok hij met een gesigneerde gitaar van de Britse wereldster terug naar huis. Inmiddels beheerste Ibe de gitaar ook steeds beter, al blijft de piano zijn eerste verlengstuk.

Frank Sinatra en Ed Sheeran

Tussen de albums van Ed Sheeran heeft Ibe ook een cd van Frank Sinatra liggen. Het jeugdidool van Freddy. “Hij was een meester van de timing. Ibe heeft dat van zichzelf ook, ik gaf het hem louter als steun voor The Voice. Het is als artiest belangrijk dat je verstaanbaar blijft en telkens met de juiste intensiteit zingt. Zelf houdt hij inderdaad van Sheeran, maar dat is een muzikant die met zijn gitaar het kot afbreekt, terwijl Ibe rustig blijft.”

Hoe het Ibe het afgelopen jaar verging, hebben een miljoen Vlamingen op de buis gevolgd. Hij kwam binnen in The Voice, zag en overwon. “Ik ben drie keer gaan kijken en eigenlijk was ik er vrij gerust in”, bekent Freddy. “Hij was telkens de beste. Alex Callier had het snel begrepen. Hij bombardeerde Ibe tot winnaar (“en wie dat niet hoort heeft – sorry – stront in zijn oren”) en de mensen hebben hem gevolgd. Zelf kon ik de finale niet live meemaken, maar we vierden het thuis wel met een twintigtal vrienden en een goed glas wijn.”

Hij is dat type dat de mensen graag zien: een eenvoudige jongen die prachtige muziek brengt. Misschien komt hij straks na het middelbaar wel naar het conservatorium in Antwerpen en dan kan hij bij mij blijven overnachten. Maar eerst al maar eens Werchter en de AB overleven. Ik heb alvast kaartjes, het wordt genieten! Freddy Birset

“Inmiddels kwam Ibe met zijn single ‘Table of Fools’ meteen hoog binnen in de Ultratop en ligt zijn nummer bovenaan de stapel bij alle radiozenders. Hij krijgt de hulp van Hans Francken (bekend van zijn successen als producer met onder andere Clouseau) en zijn vrouw en ik vind dat hij dat heel goed doet”, zegt de Antwerpse Genkenaar fier. Zelf trad hij al over de hele wereld op, van Chicago tot Cambodja en Bloemfontein. Samen met Helmut Lotti toerde hij tot meer dan 204 concerten bij elkaar. Zijn kleinzoon doet meteen wat Freddy gezien zijn carrière als chansonnier niet snel zal doen: de weide van Werchter vullen. “Ik denk dat hij dit aankan, want hij staat met zijn voetjes op de grond. Ibe weet wat hij wil en zal het maken in de muziek. Ik zeg het niet te luid, maar het wordt een grote.”

Verleidingen

Vandaag draait in alle bioscopen ‘Rocket Man’, de biografische film van dat andere muzikaal wonderkind achter de piano, Elton John. Die had het in zijn jeugd moeilijk met alle verleidingen waar een ster mee te maken krijgt. Freddy is vrij gerust dat het Ibe niet zal overkomen. “Zijn manager zal hem daar zeker wel bij helpen. En verder mag hij het allemaal op zich laten afkomen. In Genk kan hij niet over straat lopen zonder op de foto te worden gevraagd en daar heeft hij geen moeite mee. Ibe is nu een jonge BV ja, maar hij weet wat hij wel moet doen en wat niet.”

Rest de vraag hoe ver het succes van Ibe reikt. “Ik heb zo’n voorgevoel dat hij het ver zal schoppen”, fluistert Freddy. “Hij is dat type dat de mensen graag zien: een eenvoudige jongen die prachtige muziek brengt. Misschien komt hij straks na het middelbaar wel naar het conservatorium in Antwerpen en dan kan hij bij mij blijven overnachten. Maar eerst al maar eens Werchter en de AB overleven. Ik heb alvast kaartjes, het wordt genieten!”

Ibe trad voor TV Limburg samen op met opa Freddy en nonkel Danny. Deze reportage is dit weekend doorlopend te zien tijdens het TV Limburg-programma ‘Relax’.