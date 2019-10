Op de grootste Halloween Gala Party feest je in stijl: “Lelijke griezels komen er bij ons niet in” Lien Vande Kerkhof

29 oktober 2019

16u59 10 Genk Halloween vieren in stijl, daarvoor moet je donderdag in C-Mine zijn. De broers Yannick en Lennert Haesevoets organiseren er de grootste Halloween Gala Party van Genk en omstreken. “Het thema is ‘scary chique’: Pompoenen, spoken en andere lelijke griezels komen er bij ons niet in”, aldus organisator Yannick.

Het Genkse uitgaansleven op zijn kop zetten met een origineel concept, dat is het eigenlijke doel van de broers Haesevoets komende donderdag. “We willen dat iedereen, zoals dat hoort bij een gala, zijn beste beentje voorzet. Maar er mag wel volop geëxperimenteerd worden met schmink en accessoires, want het is ook Halloween. Het wordt een totaalconcept: griezelen in stijl”, legt Yannick uit.

Lennoween is de naam van het feest, waarmee de jongens inspelen op de naam van hun bedrijf, Lennow Productions. Naast het organiseren van evenementen focussen ze ook op het maken van bedrijfsvideo’s en het creëren van socialemediacampagnes. “Voor een bedrijfsevenement maken wij niet enkel de beste aftermovie, maar leveren we ook de beste sfeer met onze eigen muziek van dj Lennert, mijn broer”, licht Yannick toe.

Netwerken met drankjes en muziek

Lennoween is al aan zijn tweede editie toe. “Vorig jaar vond het evenement plaats in Thorpark, dit jaar kiezen we ter afwisseling voor C-Mine. We willen al onze evenementen linken aan gerenommeerde toplocaties in Genk”, vertelt Yannick. In juni nog organiseerden de jongens - ook in het Thorpark - Isle of Thor.

“We willen de ‘afterworkvibe’ bij de Genkenaren aan de man brengen. Er is veel vraag naar gezelligheid met een drankje, muziek en de gelegenheid om te netwerken. Lennoween wordt een complete beleving, waarin we Genk ook uitspelen als culinaire stad. De avond begint sfeervol en sociaal en eindigt in een knalfeest”, besluit Yannick veelbelovend.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement: https://www.facebook.com/events/513751026079259.