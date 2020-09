Ook Luminus Arena is klaar voor terugkeer van supporters: “Tot 6.000 fans zijn welkom” Birger Vandael

10 september 2020

17u22 0 Genk Na een constructief overleg tussen de club KRC Genk, stad Genk en de politie is het dossier omtrent de terugkeer van de voetbalsupporters in de Luminus Arena goedgekeurd. Dat bevestigt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V). “5.000 tot 6.000 supporters zullen de wedstrijden kunnen bijwonen", laat hij weten.

Het precieze aantal van de supporters is afhankelijk van de grootte van de bubbels, die kunnen variëren van 1 tot 4. “KRC Genk probeert de supporters een zo gelijk mogelijke kans te geven om tickets te kopen en communiceert spoedig met hen per mail om de precieze startdatum van de verkoop aan te kondigen”, vertelt Dries. “Om de supporters volgens de geldende protocollen en regels op een ordentelijke manier binnen te loodsen, is voor ieder compartiment een eigen ingang voorzien. Dat zorgt ervoor dat supporters nooit in een ander compartiment terecht kunnen komen.”

Drankstanden in het stadion, foodkiosken gesloten

“In het stadion worden de nodige drankstanden voorzien. De foodkiosken blijven echter dicht. Buiten het stadion zal niets voorzien worden. Ook het themacafé en de fanshop blijven gesloten. Het dragen van een mondmasker zal verplicht zijn in de volledige stadionperimeter, dus ook op de zitjes. Enkel bij het nuttigen van een drankje zal het masker even af mogen.”

“Zoals voorzien door het ministerieel besluit heeft de organiserende club voorafgaandelijk overleg gehad met de bestuurlijke overheid en politie, waarbij de aanpak en het protocol werden besproken”, geeft Dries nog mee. “De club zet in op maximale en gerichte communicatie naar hun supporters met een duidelijk overzicht van de geldende maatregelen, zij zijn aanzet voor de opvolging en handhaving ervan binnen het stadion.”

Toezicht van politie

“De politie ondersteunt de organisator in het handhaven van de genomen maatregelen met in achtneming van de vigerende regelgeving inzake CIVID 19, de voetbalwetgeving en lokale wetgeving (GAS, …) en is aan zet voor wat betreft het algemeen toezicht en het handhaven van de orde op de openbare plaatsen.”