Ook in Openluchtmuseum Bokrijk is het heet: champetter mag zijn sabel en jas uitlaten Dirk Selis

23 juli 2019

13u09 4 Genk Voor de medewerkers van 'Living History’ van het Openluchtmuseum Bokrijk worden de kledingvoorschriften omwille van de hittegolf tijdelijk verlicht. In de provinciale domeinen van Bokrijk en Nieuwenhoven geldt ook een rook- en vuurverbod.

“De boerenvrouwen in het Openluchtmuseum mogen hun korset en kookschort uitlaten. De champetters mogen dan weer hun uniformjas en sabel zoveel mogelijk thuislaten, op voorwaarde dat eronder een boerenhemd gedragen wordt (met bretellen, geen riem). De kepie blijft buitenshuis wel steeds op”, vertelt gedeputeerde Igor Philtjens. "Voor de aanwezigheid in het deurgat van de kerk en de mededelingen wordt de uniformjas wel gedragen. Voor de boeren mag een zakdoek om de hals gedragen worden tegen het verbranden van de nek. Ook de rentmeester mag zijn vest uitlaten, behalve in de kerk. De brouwer en de schoolmeester mogen hun kostuumjas uitlaten, behalve bij kerkbezoek. Wat de pastoors betreft: de enige verlichting die we hier kunnen brengen, is het weglaten van de singel rond de middel.”

Vuurverbod

“Er mogen in Bokrijk geen haarden gestookt worden op het domein. Maar ook paard en kar rijden de komen vier dagen niet uit. Alle theatervoorstellingen zijn verplaatst naar elf uur in de voormiddag in plaats van de namiddag. Sowieso is steeds een rookverbod van kracht in het hele openluchtmuseum”, zegt Philtjens die twee weken geleden zelf met zijn gezin op de loop moest gaan voor een bosbrand in Turkije.

Nieuwenhoven

“In het provinciaal domein van Nieuwenhoven in Sint-Truiden volgen we de richtlijnen van Agentschap Natuur en Bos en is er steeds een vuur-en rookverbod. Dat is trouwens opgenomen in het politiereglement. Wat we extra doen op deze hittedagen, is er de mensen attent opmaken via sociale media en affichering ter plaatse”, aldus Philtjens.