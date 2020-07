Ook Genk verplicht mondmaskers op markten en kermissen Emily Nees

14 juli 2020

16u16 0 Genk Wie deze donderdag naar de markt in het centrum trekt, moet een mondmasker dragen. De stad heeft namelijk beslist om een verplichting in het leven te roepen op plekken waar veel mensen bij elkaar komen.

Sinds vorige week zijn de Genkse markten weer voltallig, maar anderhalve meter afstand houden bleek op sommige plaatsen lastig. Na een grondige evaluatie heeft het stadsbestuur beslist om een de mondmaskerverplichting op markten in te voeren. Het gaat dan om de donderdagmarkt in het centrum en de zaterdagmarkt in de Vennestraat. Ook op grote kermissen, zoals die in Winterslag eind juli, moeten bezoekers een mondkapje dragen.

Andere maatregelen

“We verplichten mondmaskers, maar houden de andere maatregelen ook aan. De capaciteit van de markt blijft beperkt, het geheel wordt afgesloten en we houden eenrichtingsverkeer aan”, verduidelijkt schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V). “Ook de maatregelen wat betreft handhygiëne blijven gehandhaafd. Het houden van afstand wordt nog steeds op alle mogelijke manieren aangemoedigd.”