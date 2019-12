Ontwikkeling stadscentrum Genk krijgt prioritaire aandacht Lien Vande Kerkhof

31 december 2019

14u08 0 Genk De ontwikkeling van het stadscentrum van Genk zal de komende vijf jaar prioritaire aandacht krijgen. Het centrum zal versterkt worden door een aantal belangrijke ruimtelijke ingrepen. De site Regina Mundi, de stationsomgeving, de verbinding van het Molenvijverpark en het evenementenplein zijn enkele concrete voorbeelden.

Na stadssites zoals C-Mine, Thor-park, Labiomista, welzijnscampus Portavida en het SportinGenk-park is het stadscentrum terug aan de beurt. “Het is dringend tijd aan het stadscentrum om mee te stappen in dz evolutie van onze andere bewonderenswaardige trekpleisters”, zegt schepen van Toerisme en Economie Toon Vandeurzen. “ We zullen het centrum versterken door een aantal belangrijke ruimtelijke ingrepen maar kiezen ook voor een nieuwe stadskerneconomie en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in het stadscentrum. We willen het van centrum tijdens deze legislatuur opnieuw een bruisende omgeving maken.”