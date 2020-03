Ontvoerders die Marino (52) beroofden en begroeven op Mechelse Heide zwaar gestraft: tot 20 jaar cel VCT

19 maart 2020

13u45 0 Genk Najib N. (43) uit Genk en Mehdi R. (31) uit Hasselt zijn veroordeeld tot 20 en 18 jaar cel omdat ze Genkenaar Marino Sborzacchi (52) op 19 september 2016 ontvoerden en met zwaar geweld beroofden. Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen, waarna de twee hem zelf ‘ Najib N. (43) uit Genk en Mehdi R. (31) uit Hasselt zijn veroordeeld tot 20 en 18 jaar cel omdat ze Genkenaar Marino Sborzacchi (52) op 19 september 2016 ontvoerden en met zwaar geweld beroofden. Het slachtoffer bezweek aan zijn verwondingen, waarna de twee hem zelf ‘ als een hond gingen begraven’ op de Mechelse Heide, tot tweemaal toe. Ook tipgever Nunzio D. (45) uit Diepenbeek kreeg 8 jaar cel. “De familie is opgelucht met deze zware straffen.”

Hoofdbeklaagde Najib N. zit al meer dan drie jaar in voorhechtenis voor de feiten. Nu werd ook de onmiddellijke aanhouding bevolen voor zijn twee kompanen Mehdi R. (31), die toegaf dat hij Marino in september 2016 zwaar aanpakte en beroofde, en tipgever Nunzio D. (45). Nunzio heeft altijd ontkend dat hij de twee anderen de tip gaf dat Marino Sborzacchi wel eens geld op zak kon hebben omdat hij ‘actief was in de drugswereld’. Maar hij kreeg zijn gevraagde vrijspraak niet van de strafrechtbank in Tongeren.

Zwaar geweld voor 100 euro

De drie veroordeelden zijn niet aan hun proefstuk toe en pleegden eerder al gewelddelicten. Op 19 september 2016 waren Najib en Mehdi volgens aanklager Stuyck wanhopig op zoek geweest naar geld. Ze wachtten hun slachtoffer Marino Sborszacchi (52) urenlang op. Daarna volgde een helse achtervolging, waarna Marino met zijn scooter werd klemgereden. Het slachtoffer kreeg klappen en werd in de auto gesleurd.

In ’t Steegske in Genk lieten ze Marino achter, nadat hij opnieuw zware klappen kreeg en beroofd werd van de 100 euro die hij op zak had. Najib keerde later terug en zag dat Marino, die al gezondheidsproblemen had, overleden was.

Zelf begraven

Samen met kompaan Mehdi ging Najib de man ‘als een hond’ begraven op de Mechelse Heide. “Ze hebben hem niet eenmaal begraven maar zelf tweemaal, omdat het de eerste keer niet goed gedaan was”, benadrukte Bert Partoens voor de familie van het slachtoffer. “Dat ze op die manier zijn omgegaan met het lichaam is bijzonder hard voor de familie.”

Dit zijn zware straffen, vergelijkbaar met de straffen die uitgesproken worden voor een hof van assisen. De familie is opgelucht Bert Partoens, advocaat van een van de zussen van het slachtoffer

Familie opgelucht

Samen met zijn confrater Jan Keulen, had Partoens gevraagd aan de rechtbank om zich onbevoegd te verklaren zodat de feiten konden geherkwalificeerd worden als roofmoord, met een daarbij horende verschijning voor assisen. Maar de twee raadsheren tonen zich tevreden met de uitspraak van de stafrechter in Tongeren. “Deze straffen zijn zwaar en vergelijkbaar met de straffen die voor een hof van assisen uitgesproken worden. Voor de familie is de uitspraak in dat opzicht wel een opluchting,” benadrukt Bert Partoens.

“Ook de schadevergoedingen die gevorderd werden, 5000 euro voor de twee zussen en de broer van het slachtoffer en 2500 euro voor zijn schoonbroer, werden door de strafrechter volledig toegekend,” bevestigt Jan Keulen.

Schadevergoeding niet betwist

De raadsman verwacht wel dat de veroordeelden in beroep zullen gaan. Hoofdbeklaagde Najib N. (43) had tijdens de behandeling van de zaak benadrukt dat het nooit de bedoeling was dat Marino zou sterven. “Wij zijn geen moordenaars. Hij is gestorven door stomme omstandigheden en ik was daar toevallig bij,” klonk zijn verdediging.

Zijn raadsman Jurgen Millen betwistte de diefstal en de geweldpleging niet, maar benadrukte wel dat zijn cliënt de dood van de man niet had veroorzaakt. “Van de schadevergoeding die de burgerlijke partijen vorderen, betwisten wij geen cent. Sereniteit is hier op zijn plaats.”