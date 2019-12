Ontruiming- en politieoefeningen in Shopping 1 Lien Vande Kerkhof

03 december 2019

07u30 0 Genk Shopping 1 werd tijdens zijn jaarlijkse evacuatie-oefening in een recordtempo ontruimd. In 6 minuten en 33 seconden baanden alle handelaars en bezoekers zich op maandag 2 december een weg uit het gebouw.

Verder was Shopping 1 in november ook het decor voor verschillende trainingen van Politie Carma. Agenten van het Versterkt Interventieteam oefenden enkele dinsdagavonden in het winkelcentrum. “Regelmatig oefenen in realistische omstandigheden is zeer belangrijk om goed voorbereid te zijn”, liet de politie weten op hun Facebookpagina.