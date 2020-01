Ontbijten in pyjama tijdens voorleesontbijt in Genk Lien Vande Kerkhof

06 januari 2020

13u47 0 Genk Kinderen uit Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal kunnen op zaterdag 18 januari deelnemen aan het voorleesontbijt op Campus 03 in Genk. Je netjes aankleden hoeft niet, iedereen mag gezellig in pyjama naar verhaaltjes komen luisteren.

Kinderen en (groot)ouders zijn ook dit jaar welkom om deel te nemen aan het gratis voorleesontbijt. Er worden leuke verhaaltjes voorgelezen en wie honger heeft, kan smullen van een gevarieerd, heerlijk maar gezond ontbijt. Inschrijven is een must, want de plaatsen zijn beperkt. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@campuso3.be.