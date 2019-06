Onrustwekkende verdwijning: Alaydin Wolters (15) uit Genk sinds maandag vermist MMM

05 juni 2019

10u27 2384 Genk Child Focus is op zoek naar de 15-jarige Alaydin uit Genk. De jongen verdween maandag. Men gaat uit van een onrustwekkende verdwijning.

Alaydin is normaal gebouwd, bruine ogen en bruin haar. Hij is 1.71 meter groot. Wie meer weet over zijn verdwijning mag contact opnemen met Child Focus via 116 000.