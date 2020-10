Onbekende kunstenaar fleurt Sint-Martensberg op met houten creaties Emily Nees

03 oktober 2020

09u39 0 Genk In de bosrijke omgeving van de Sint-Martensberg, gelegen achter het station van Genk, kan je sinds kort houten beelden bewonderen. Ze zijn het werk van een kunstenaar die tot nog toe anoniem is gebleven.

Eén van de Genkse wandelroutes loopt langs de Sint-Martensberg, een plek vlakbij de stationsbuurt. “En sinds kort vind je er ook kunstwerken van een voor ons nog onbekende artiest”, zo staat er te lezen op de Facebookpagina van de Stiemervallei. De creaties zijn gemaakt van stukjes boomstronk, meestal in de vorm van een dier. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uil. Maar ook een kunstwerk in de vorm van een paddenstoel is er te vinden.

Wie zelf graag een kijkje neemt, kan terecht in Sint-Martensberg. Meer informatie over hoe je er precies kan geraken, vind je op de website van Stad Genk.