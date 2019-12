Oma en opa verongelukken in crash, kleinzoon (12) overleeft met zware beenbreuken: “Dit mag nooit meer gebeuren” Marco Mariotti

02 december 2019

10u09 2 Genk Bij een zwaar verkeersongeval aan de Onderwijslaan in Genk zijn zondag een grootmoeder en grootvader verongelukt. Het koppel was op pad met hun 12-jarige kleinzoon in de wagen. Bij het oversteken werden ze in de flank gegrepen door een ander voertuig. “Dit mag nooit meer gebeuren”, zegt burgemeester Wim Dries. In tien jaar gebeurden er al 15 ongevallen met 26 gewonden op hetzelfde punt.

Een drama zondagavond aan de Onderwijslaan tussen Zwartberg en Waterschei. Aan de Halmstraat wilde het koppel Demirci oversteken. In de wagen zat hun kleinzoon van 12. Bij dat oversteekmanoeuvre ging het mis. Aan de linkerzijde kwam een Bulgaarse bestuurder aangereden die niet meer tijdig kon remmen. Hij beukte in op de flank van de familie Demirci.

De klap was ongemeen hard. Omstaanders die de aanrijding hoorden gebeuren, snelden ter plaatse om hulp te bieden. Bestuurder Yusuf Demirci was volgens getuigen nog even bij bewustzijn, maar bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn vrouw Ikafat lag eerst in coma, haar toestand was kritiek. Maar in de loop van zondagavond bezweek ze alsnog aan haar verwondingen.

26 gewonden

Genkenaren reageren geschokt. De plaats waar het ongeval gebeurde, is volgens velen bijzonder gevaarlijk. Oversteken heeft er al vaker tot ongevallen geleid. In de afgelopen tien jaar gebeurden er vijftien ongevallen waarbij in totaal 26 gewonden vielen. Enkelen van hen waren er erg aan toe. In die tien jaar gebeurde ook één dodelijk ongeval. Tot gisteren daar dus nummer twee bij kwam.

Burgemeester Wim Dries (CD&V) weet als geen ander dat de bewuste plaats haar gevaren kent. “Mijn vrouw heeft ooit op een gelijkaardige manier een ongeval gehad", vertelt hij. “Van de vijftien ongevallen in het verleden, gebeurden ze bijna allemaal op gelijkaardige wijze. Het gaat om een gewestweg, en we vroegen Agentschap Wegen en Verkeer al eens om die baan over te kopen. Dat is helaas niet doorgegaan. Zij willen alles behouden zodat de verbinding tussen afritten 31 en 32 behouden kan blijven bij piekmomenten op de E314.”

Meer ongevallen

Toch gaan de stad en AWV snel samenzitten om maatregelen te nemen. “Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren. We kunnen de ‘shortcut’ daar mogelijk volledig dichtmaken, maar feit is dat je dan elders verkeersproblemen kunt krijgen. Wellicht wel van een andere orde. Het kan drukker worden aan de lichten met de Hoevezavellaan, waardoor je daar ook meer ongevallen krijgt. En de impact op de wijk bij elke verkeerswijziging is niet te onderschatten.” Eenrichtingsverkeer vanuit de Halmstraat is ook een optie. Schepen van Ruimte Michaël Dhoore (CD&V) liet nog weten dat er fors geïnvesteerd zal worden in trajectcontroles de komende vijf jaar.

Dinsdagnamiddag zal er een uitvaartplechtigheid voor Yusuf en Ikafat Demirci plaatsvinden aan de moskee van Waterschei, na het middaggebed.