OCMW- en gemeenteraad gaan door in Limburghal ENL

14 september 2020

11u25 0 Genk Na de jaarlijkse zomerstop vinden de OCMW- en de gemeenteraad weer plaats. Om alles in veilige banen te laten lopen, zal dat zoals in juni in de Limburghal zijn. Publiek is welkom, mits reservatie.

Op dinsdag 15 september nemen de Genkse raadsleden plaats in Hal A van de Limburghal voor de OCMW- en gemeenteraad. “Deze locatie biedt voldoende ruimte om ook geïnteresseerde pers en publiek de kans te geven de vergadering mee te volgen”, klinkt het bij het bestuur. “Mensen die graag de zitting willen bijwonen, kunnen hun plaats reserveren door hun naam en telefoonnummer door te spelen. Verder worden uiteraard de basisregels rond afstand, mondmaskerdracht en hygiëne gevolgd. Wie ziek is blijft best thuis.”