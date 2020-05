Noodweer barst los boven Genk: blikseminslag, slippende auto’s en uitvallende internet Dirk Selis

02 mei 2020

14u13 1 Genk In Genk is zaterdag net voor het middaguur de bliksem ingeslagen op de elektrische luifel van een huis aan de Zuiderring.

Tijdens het noodweer sloeg de bliksem in op een huis aan de Zuiderring in Genk. Binnenin het huis sprongen alle stopcontacten uit de muren. De bewoners waren ongedeerd. Wel viel het internet gedurende een tijdje uit in de wijde omgeving. Meerdere auto’s gingen aan het slippen tijdens de felle hagelbuien. De wegen lagen onder een dikke laag hagelkorrels. Op de Westerring gingen twee Jaguars van de weg. Bij de ongevallen vielen geen gewonden.