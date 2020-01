Nood aan bezinning tijdens het shoppen? Genks dekenaat opent ‘kerkplek’ in het winkelcentrum! Lien Vande Kerkhof

07 januari 2020

19u02 3 Genk Het Genkse dekenaat heeft een winkelpand gekocht in Shopping 2, te midden van de drukke winkelas. “Zo willen we als Kerk middenin het leven aanwezig zijn”, legt de Genkse deken Luc Herbots uit. “Als de mensen de weg naar naar de kerk niet meer vinden, moeten wij het geluk zelf naar buiten brengen, zonder opdringerig te zijn. Vandaar de nieuwe ‘kerkplek’.”

Toen deken Luc Herbots in september van Maasmechelen naar Genk verhuisde, dacht hij dat iedereen de weg naar hem wel zou vinden, zo in het midden van de stad. “Maar dat viel een beetje tegen”, geeft de priester toe. “Er zijn niet veel mensen die tijdens de dag op de kerk- of de kapeldeur komen aankloppen. En in zulke drukke tijden kunnen we dat ook niet meer verwachten. Paus Franciscus spoort ons daarom voortdurend aan om ‘naar buiten’ te gaan. We willen een kerk zijn in dienst van het geluk van de mensen. En waar kan dat beter dan op een bruisende plek met een grote variëteit aan mensen?”

Luisterend oor

Het dekenaat liet zijn oog vallen op een deel van het pand waar tot voor kort ‘Follies’ gevestigd was, aan de ingang van Shopping 2, tegenover Shopping 1. Maar wat zal er zoal op die ‘kerkplek’ in het winkelcentrum te beleven zijn? “We willen er vooral in dialoog gaan met de zinzoekers van deze tijd”, stelt Herbots. “We plannen ongeveer gelijktijdig te openen met de winkeluren en zullen instaan voor een warm onthaal en een luisterend oor. We dachten ook aan een zinnenprikkelend filmpje op een scherm in de vitrine, om ook de aandacht van jonge voorbijgangers te trekken. Verder huisvesten we er uiteraard een contact- en infopunt waar mensen terecht kunnen met allerhande kerkelijke vragen: van een huwelijk tot een doopsel.”

Ook zal je er, zoals dat een pand in een winkelcentrum betaamt, naar hartenlust kunnen ‘shoppen’. “Weliswaar binnen ons eigen verhaal”, grinnikt Herbots. “We denken aan een satellietverkooppunt van het Pastoraal Informatiecentrum (de winkel van het bisdom) en zullen onder andere mooie wenskaarten en zinvolle communiegeschenken aanbieden.”

Wel benadrukt de Genkse deken dat het hele plan nog in ontwikkeling is. “We moeten ons volledige voorstel voor 15 januari indienen”, zegt de deken. “Via een online formulier kunnen mensen ons tot die datum tips aanreiken over de invulling van de kerkplek.” Op 1 april zou de ‘kerkplek’ uiteindelijk moeten openen. “En dat is géén grap”, lacht Herbots.

Tips voor de ‘kerkplek’ van Genk? Surf naar https://dekenaatgenk.be/kerkplek-in-shopping-genk/.