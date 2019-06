Nog twee weken en LaBiomista in Zwartberg opent voor het publiek LXB

19 juni 2019

12u00 0 Genk Nog 16 dagen te gaan en LaBiomista gaat open voor het publiek. Het is het geesteskind van kunstenaar Koen Vanmechelen. Samen met het stadsbestuur bouwde hij de vroegere site van de mijn en zoo van Zwartberg uit tot een nieuwe toeristische en culturele trekpleister en hotspot van diversiteit.

Na Winterslag en Waterschei is het de derde mijnsite die een herbestemming krijgt. Vanmechelen en de stad investeren elk 8 miljoen euro. Burgemeester Wim Dries deelde op de gemeenteraad mee dat LaBiomista van Pasen tot en met de herfstvakantie geopend zal zijn. Ook de prijzen van de tickets zijn bekend. “Genkenaren betalen 5 en mensen van buiten de stad 8 euro”, verklaart hij.

Tarieven

In het eerste seizoen is LaBiomista enkel voor Genkenaren gratis. Pas vanaf 2020 betalen ze 5 euro maar niet-Genkenaren moeten vanaf dit seizoen 8 euro voor een kaartje neertellen. Marleen Vrancken, die voor N-VA in de gemeenteraad zit, geeft toe dat er potentieel zit in LaBiomista. Ze maakt een aantal kanttekeningen. “Waarom is het park niet langer open? Sluiten in de herfst en winter is niet gunstig voor de horeca uit de buurt.”

Problemen

LaBiomista wil mensen verbinden, niet in het minst de buurt. “De laatste is nog niet klaar om in te spelen op de opening”, stelt Vrancken. “Handelaars van de Bouwewijnlaan zijn niet voorbereid. De verbinding met Nomadland (de volkstuintjes tegenover LaBiomista) is nog niet klaar. Parken is een probleem. Naast LaBiomista biedt de parking slechts plaats aan 20 auto’s. En de parking aan het PLOT (opleidingscentrum voor politie,brandweer en andere hulpdiensten) is niet goed zichtbaar. We vrezen dat wagens op straten in de buurt gaan parkeren.”

Evolutie

Burgemeester Wim Dries erkent dat nog veel gedaan moet worden vooraleer LaBiomista opent. “We zijn er nog niet, LaBiomista is een evoluerend kunstwerk dat zal bijgestuurd moeten worden”, reageert hij. “Rond het park liggen in totaal 64 parkeerplaatsen plus 130 aan het PLOT. Parken in open lucht zijn enkel in de lente en de zomer toegankelijk. Na één jaar gaan we de openingsuren evalueren. We hebben er bewust voor gekozen om geen catering in het park toe te laten.”