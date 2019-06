Nog de hele dag bomen ruimen voor Limburgse brandweer Toon Royackers

09 juni 2019

14u55 0 Genk De hevige wind van vrijdagavond en zaterdagochtend heeft opnieuw voor bijna 200 oproepen gezorgd bij de Limburgse brandweerkorpsen. Zij waren de hele zaterdag nog in de weer met het opruimen van omgewaaide bomen en reclamepanelen.

Vooral de brandweerpost van Genk was zaterdagmorgen druk in de weer. Aan de Mispeleerstraat had een kleine windhoos verschillende bomen omgelegd. De rijbaan was daardoor even volledig versperd. Enkele grote bomen gingen tegen de vlakte aan de Nieuwstraat. De kruin van één kolos plette zelfs enkele fietsen die er in een fietsenstalling stonden. Aan de Kolderbosstraat denderde een boom tegen het dak van een woning. Gelukkig bleef de schade aan het huis beperkt. Aan Kattevennen kon het verkeer eveneens niet meer voorbij door omgewaaide bomen.

Ook elders in Limburg

De collega’s van brandweer Hasselt moesten onder meer de Crutzenstraat gaan vrij maken. Daar versperden bomen de toegang, en konden de bussen van de Lijn maar moeilijk de stelplaats verlaten. De Geneberg tussen Oostham en Beverlo was omwille van dezelfde reden versperd. Brandweerpost Beringen kwam er de rijbaan weer vrij maken. In de Holstraat in Heukelom (Riemst) nam een omgewaaide boom de verkeersborden mee.