Nieuwjaarsregeling in Limburg ondervindt geen hinder door stakingen De Lijn Lien Vande Kerkhof

31 december 2019

08u52 0 Genk Ondanks de aangekondigde staking voor de periode van 30 december tot en met 3 januari komt de extra busregeling voor oudjaar en nieuwjaarsnacht in Limburg nauwelijks in het gedrang. “Feestvierders in Limburg kunnen prat gaan op hun vervoer”, aldus woordvoerder van De Lijn Sonja Loos.

Het ACOD had een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 30 december tot 3 januari. Over heel Vlaanderen rijden er sinds gisteren enkele bussen minder. “In Limburg en in West-Vlaanderen is er tijdens oudejaar geen hinder”, zegt Loos. Ze benadrukt nog dat er op de website en in de app van De Lijn in real time wordt gecommuniceerd. Bussen die niet uitrijden verschijnen ook niet in de online dienstregeling. Tijdens de nacht van oud op nieuw organiseert De Lijn een bijzonder dienstregeling om feestgangers veilig naar huis te brengen.