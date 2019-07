Nieuwe winkels in oudste

08 juli 2019

In shopping 1 in Genk, het oudste overdekte winkelcentrum van het land, komen zich twee nieuwe winkels vestigen: The Fashion Store en Eyes&More! De eerste zal in het najaar de deuren van een nieuwe modezaak openen. Ze zal zorgen voor een uitbreiding van het aanbod fashion in het shoppingcenter. “Deze store richt z’n pijlen op een actief publiek, dat stijlvol en eigentijds gekleed wil gaan”, stelt Kasper Deforche. De nieuwe zaak zal 1000 vierkante meter invullen. Ook de optiekketen Eyes & More komt naar de shopping met de nieuwste trends en brillenmode aan erg betaalbare en consequente prijzen. De winkel neemt 100 vierkante meter in. Op de eerste verdieping ging onlangs Chitir Chicken, een Turks fastfood restaurant open. Dit najaar wordt het winkelaanbod versterkt met een Medi-Market en een Albert Heijn .Met Medi-Market, Albert Heijn, The Fashion Store en Eyes & More zal 3800 vierkante meter commerciële ruimte ingevuld worden. Shopping 1 beschikt over 27.000 m² verhuurbare oppervlakte, 1200 parkeerplaatsen en 90 minuten gratis parkeren. Shopping 1 is onderdeel van Wereldhave Belgium, een beursgenoteerde gereglementeerde vastgoedvennootschap.