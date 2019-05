Nieuwe vraag naar oprichting zorgcentrum na seksueel geweld LXB

23 mei 2019

12u00 0 Genk Al in 2017 vroeg oud-gemeenteraadslid Harrie Dewitte (PVDA) de oprichting van een zorgcentrum na seksueel geweld. Op de jongste gemeenteraad stelde z’n opvolger Gaby Colebunders dezelfde vraag.

Dat zo’n centrum nodig is, bewijzen de trieste cijfers van verkrachtingen in ons land: 117 per dag! “Slechts een klein deel van de slachtoffers dient effectief klacht in”, stelt Colebunders. “De meerderheid durft dat niet omdat veel verkrachtingszaken door een gebrek aan bewijzen worden geseponeerd. Wraakroepend”, aldus het raadslid. Hasselt en Genk hebben al twee jaar geleden besloten het Family Justice Center Limburg op te richten.

“Voor een centrumstad als Genk is het van bijzonder belang dat er een toegankelijke plek komt waar slachtoffers van seksueel geweld hun verhaal kunnen doen”, reageerde burgemeester Wim Dries. “Nog voor de zomer dit jaar wordt in Genk een afdeling van het Family Justice Center opgericht. Het gaat om een plek waar de hulpverlening, de politie en juridische diensten samen aanwezig zijn zodat slachtoffers hun meestal moeilijk en pijnlijk verhaal maar één keer moeten vertellen”, vulde de burgervader aan.