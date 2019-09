Nieuwe tentoonstelling Kiekeboe Lien Vande Kerkhof

13 september 2019

08u48 0 Genk Limburgse Kiekeboefans waren bij de aftrap van 2019 door het dolle heen toen Merho een verhaal uitbracht waarin het mijnverleden en de fruitstreek centraal staan. ‘In Niet van Gisteren’ duikt Marcel Kiekeboe samen met zijn familie in de geschiedenis van C-mine. Als klap op de vuurpijl volgde er in februari, in hetzelfde (maar) niet uit potlood gecompileerde C-mine, een tentoonstelling over de totstandkoming van het album. Zij die de expositie over de populaire stripheld hebben gemist krijgen vanaf vndaag een herkansing in de Genkse bibliotheek.

Vanaf 13 september tot 23 november loopt er op de jeugdafdeling een tentoonstelling met een reeks originele tekeningen en een aantal voorwerpen die Merho gebruikte in zijn strip ‘Niet van gisteren’. “Ik had de mijnstakingen van 1966 in Zwartberg in het achterhoofd bij het maken van het album”, vertelde Merho in januari in onze krant. “Toen was ik amper 18 jaar oud, dus heb ik wel wat opzoekingswerk verricht. Als je zo’n verhaal maakt, moet alles immers min of meer kloppen. Dankzij de research ging er een nieuwe wereld voor mij open. In het verhaal zitten flashbacks die teruggaan naar die tijd.”

Mijnstaking Zwartberg

In ‘Niet van Gisteren’ botsen Fanny en Jens na een bezoek aan C-mine op een mijnwerker. De man is gewond aan zijn voorhoofd en vraagt een lift naar zijn huis in de tuinwijk, maar vergeet zijn gouden zakhorloge op de achterbank van de auto. Als Fanny en Jens terugkeren met het horloge, blijkt de man niet op dat adres te wonen. Wel zien zien zeen oude zwart-wit foto in de gang hangen waarop een man afgebeeld staat die als twee druppels op de mijnwerker lijkt. Het betreft een verre neef die lang geleden verdween tijdens de grote mijnstaking in Zwartberg. Maar hoe kan het dat hij er nog precies hetzelfde uitziet als op de oude foto? “Ik had de synopsis al een tijd lang in mijn hoofd”, zei Merho bij de lancering van het album. “Maar ik trok toch samen met mijn vrouw drie dagen door Limburg om na te gaan of de afstanden die de personages in het verhaal doen kloppen.” Intussen zijn ‘de Kiekeboes’ al toe aan album nummer 143: Achteraf Bekeken.