Nieuwe schommelinstallatie opent in Genkse Molenvijverpark Dirk Selis

03 juni 2020

16u27 0 Genk Stad Genk opent vandaag ‘Swingin’ outside the lines’, een nieuwe schommelinstallatie in het Molenvijverpark, die in samenwerking met kunstenaar Will Beckers tot stand kwam. De nieuwe installatie nodigt parkbezoekers uit om al schommelend te luisteren naar de verhalen van acht Genkenaren, die vertellen over hoe ze in Genk terecht zijn gekomen.

Het idee voor een nieuwe schommel ontstond al in 2018, en al snel werd kunstenaar Will Beckers betrokken, die ook de picknickplaats Corpus in Kattevennen ontwierp. Picknickplek Camp Carré in het Molenvijverpark werd al snel afgeklopt als ideale locatie. Schepen voor toerisme Toon Vandeurzen: “De schommelinstallatie is een grote meerwaarde voor ons mooie Molenvijverpark. Het geeft de picknickplek extra beleving, maar zorgt ook voor een leuke interactie met de omliggende natuur.”

Buiten de lijnen schommelen

De vorm van de schommel is gebaseerd op de letterzetter, een soort schorskever. “Symbolisch buiten de lijnen schommelen is het uitgangspunt van dit conceptuele beeldwerk”, legt kunstenaar Will Beckers uit. “Want schommelen leidt tot sociaal contact, schommelen maakt vrij.”

Terwijl je schommelt, beluister je internationaal geïnspireerde verhalen over Genkenaren die grenzen hebben verlegd. Eén van de verhalen is van Praneetha, die 18 jaar geleden naar België gekomen is en vertelt over haar liefde voor het Molenvijverpark. De schommelinstallatie is vanaf 3 juni gratis te bezichtigen en uit te testen, met de nodige afstand.