Nieuwe Genkse Albert Heijn opent op 6 november zijn deuren: “Gratis product voor alle bezoekers” Lien Vande Kerkhof

29 oktober 2019

14u40 0 Genk Albert Heijn opent op zes november een nieuwe vestiging in Shopping 1 in Genk. Bezoekers kunnen zich op de openingsdag verwachten aan allerlei feestelijkheden, met randanimatie en vooral véél proevertjes.

Zes november, klokslag 10.30 uur: het moment waarop de tweede vestiging van Albert Heijn zijn deuren zal openen. “De nieuwe winkel in Shopping 1 zal feestelijk worden ingehuldigd, met verschillende hapjes en drankjes en een gratis product voor alle bezoekers”, verklapt woordvoerder Ann Maes. “Er zal veel te beleven vallen.”

De tweede vestiging is volgens Maes volledig complementair met de winkel op de Hasseltse. “We mikken op een ander publiek en gedeelte van Genk”, aldus de woordvoerder. De tweede vestiging opent op de plek waar oorspronkelijk de Carrefour gevestigd was. “Klanten zullen straks binnenwandelen in een geheel nieuw winkelconcept. Hoewel de oppervlakte uiteraard hetzelfde blijft, wordt het toch helemaal anders.”

Permanent in wervingsmodus

Ook voor Genkenaars die op zoek zijn naar een baan, is de opening van de nieuwe winkel een goede zaak. “De aanwervingen zijn vlot verlopen, maar we blijven permanent in wervingsmodus”, vertelt Maes. “Alle mensen die zin hebben om bij de nieuwe Albert Heijn aan de slag te gaan, mogen hun cv dus nog steeds binnenbrengen.”