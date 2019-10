Nieuwe expo over Brusselse kunstenaarsfamilie in ‘Genck’ Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

08u46 0 Genk In de nieuwste expo ‘Het huis tussen de bomen’ in het Genkse Emile van Dorenmuseum staat de Brusselse familie Rolin, die generatie na generatie (vrouwelijke) kunstenaars voortbracht, centraal. Tot 15 december kan je kennismaken met één van de vele welgestelde stadsfamilies die sinds het einde van de 19de eeuw Genk opzochten als vakantieoord.

Op het einde van de 19de eeuw was Genk (toen nog met -ck) de favoriete vakantieplek voor stedelingen en kunstenaars. Vanuit alle windstreken werden ze aangetrokken door het romantische ideaal dat Genk presenteerde: de combinatie van verschillende landschappen én een onaangetaste natuur. “Ook Henriette Rolin-Lagrange verloor haar hart aan het Genkse landschap en vereeuwigde het in talloze aquarellen en tekeningen,” legt curator Kristof Reulens uit. “Vermoedelijk verbleven zij en haar echtgenoot bij hun eerste bezoeken aan Genk in 1890 in het Hôtel des artistes van Emile Van Doren. Daarna bouwde de familie zijn eigen maison forestière of ‘huis tussen de bomen’ aan de Schaapsdries.”

Genk, de kunstenaarskolonie

“De tentoonstelling vertelt het verhaal van de vier generaties van kunstenaars die in het huis in Genk hun vakanties doorbrachten,” vervolgt Anniek Nagels, schepen van cultuur. “De familie Rolin voelde zich helemaal thuis in de kunstenaarskolonie die Genk toen was. En met het Emile Van Dorenmuseum, als huis van landschap en kunst, is Genk dat vandaag opnieuw. Het museum herbergt de geschiedenis van de landschapsschilders maar daagt tegelijk hedendaagse kunstenaars uit tot reflectie en creatie. Daarnaast zijn ook C-mine, Thor en LaBiomista mooie verderzettingen van de idee van de creatieve hotspot die Genk was én is.”

Vrouwelijke kunstenaars nemen overhand

‘Het huis tussen de bomen’ toont werk van verschillende leden van deze familie tussen het werk van de bekendste vertegenwoordigers van de kunstenaarskolonie Genck. “Opvallend en uniek is bovendien dat de vrouwelijke kunstenaars in deze tentoonstelling de overhand nemen,” vult Anniek Nagels aan. “Zo lieten ook twee jonge, hedendaagse kunstenaars, Charlotte Peys en Lien Hillen, zich voor deze expo inspireren door het Huis tussen de bomen en zijn bewoners.”

Het idyllische vakantiehuis tussen de bomen is ondertussen niet meer, maar de talrijke tekeningen, foto’s en andere kunstwerken zijn een mooie getuigenis van een opmerkelijke periode in de geschiedenis van Genk en van de geschiedenis van deze kunstminnende familie.